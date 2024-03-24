Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Bedii Onan, beraberinde parti yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Bedii Onan ve beraberindekiler, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen Uğur Demirer ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Onan, seçim çalışmaları ve hedefleri hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

ADD Şube Başkanı Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bedii Onan ve beraberindeki adaylara başarılar diledi.