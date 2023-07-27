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HURŞİT BOZKURT

İktidarının 20 yıldır demiryolu konusunda verdiği sözleri tutmadığını, 2023 yılı için söz verilen sözlerin de hayalden öte gidemediğini belirten Doğan, “Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında Çorum’a demiryolu güya gelecekti. Seçim döneminde Çorum’a gelen eski iç işleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında demiryoluna değinmişti. Soylu; “Allah nasip edecek demiryolu önümüzdeki yıl başlayacak, Çorum demiryolu ve hasretiyle buluşacak demişti. Seçim dönemi sonrasında bütün açıklamalar rafa kaldırıldı. Yeni dönem olarak 2053 yılı hedef gösterildi. Bu Çorum halkını geçiştirmekten başka bir şey değildir. Çorum halkı her seçim döneminde olduğu gibi yine aldatıldı, hızlı tren işi yine fos çıktı” ifadelerini kullandı.