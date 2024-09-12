Zafer Partisi İl Başkanlığına yeniden mevcut il başkanı Bedii Onan atandı.

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada, İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı, Sungurlu, Osmancık, Mecitözü ve Uğurludağ ilçe teşkilatlarına Genel Başkan Ümit Özdağ tarafından yeni atamaların yapıldığı belirtildi.

İl Başkanlığına yeniden Bedii Onan, Merkez İlçe Başkanlığına Murat Çakmak, Osmancık İlçe Başkanlığına Mehmet Sıcak, Sungurlu İlçe Başkanlığına Mustafa Kıyak, Mecitözü İlçe Başkanlığına Tuncay Güleç, Uğurludağ İlçe Başkanlığına Alparslan Göktürk atanırken, önümüzdeki hafta içerisinde de İskilip, Alaca ve Ortaköy ilçelerine atamalar yapılacağı ifade edildi.