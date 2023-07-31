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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum S.S Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Başaranhıncal; “Türkiye'ye örnek olacak bir sanayi sitesinin kazandırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü, Çorumlu esnafımızın sosyal donatılarıyla beraber modern ve çağın gerektirdiği şartlarda uygun 615 dönümlük bir alana sahip kooperatif arazinin 280 dönümlük alanına yeni işyerlerinin biran önce tamamlanarak hizmete girmesi için Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman yanlarında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Çorum’a daha iyi hizmeti vermek için hep birlikte gayret göstereceğiz.” dedi

Makine sektöründen hurdacısına, tamircisinden, demircisine kadar birçok sektörü bünyesinde barındıran Çorum S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde oldukça başarılı çalışmalar yapıldığını belirten Başaranhıncal, Mustafa Fındıkçı ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı da, keresteci esnafına Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi’nde yer tahsisi konusunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın önemli katkısı olduğunu dile getirerek, “Amacımız, Türkiye’ye örnek olacak bir sanayi sitesini Çorum’a kazandırmaktır. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Bütün esnaf birliklerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın “Artık Hıdırlık etrafında kerestecilik işinin yapılması uygun değildi. Buraya bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. Bu sorunu nasıl çözeriz diye Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı ve Çorum Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yücel Şahin ile ayrı ayrı görüştük. ÇESOB’un da bu sürece katkısı ile ilmek ilmek, adım adım bu sonucu elde ettik. Bunun için oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.