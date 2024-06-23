Merhum Nurettin ve merhume Ayten Çiğdem çiftinin kızı Zeliha ile merhum Hakkı ve merhume Huriye Barbak çiftinin oğlu Celalettin düzenlenen düğün töreni ile evlendiler.

Çiğdem Modaevi sahibi Zeliha ve Celalettin çiftinin düğün töreni Yıldız Park Düğün Salonunda yapıldı.

Çorum Belediyesi Evlendirme Memuru Süleyman Delice’nin çiftin nikahını kıymasının ardından düğün töreni tasavvuf musikisi dinletisi ile devam etti.

HAKİMİYET, Zeliha ve Celalettin çiftini kutlar bir ömür boyu mutluluklar diler.