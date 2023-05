AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Adem Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca ve bazı muhtarların da katıldığı ziyarette Ziraat Odası yönetimine hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Milletvekili Erol Kavuncu, “Ziraat odalarımız; bilinçli, sürdürülebilir tarım anlayışı çerçevesinde, gıda güvenliğimizi sağlamak, üretimi çeşitlendirerek artırmak, ekonomiye katkı sunmak amacı doğrultusunda çiftçilerimizin gür sesi, talep ve beklentilerinin takipçisidir. Başkanımız ve yönetiminden çiftçilerimizin taleplerini dinleyip; çözüm önerilerimiz, tarımsal üretimin artırılmasının önemi ve bu noktada ziraat odamızla yapılacak işbirliği kapsamında istişare ve değerlendirmelerde bulunduk.

Değerli arkadaşlarımıza, güzel ülkemiz, aziz milletimiz, çiftçilerimiz için yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik.

Tarım, küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, kıtlık ve günümüzde her şeyin silah olarak kullanıldığı bir süreçte bizim en önemli milli güvenlik meselelerimizden biri haline gelmiştir. Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması ve gıda güvenliğinin sağlanması tüm dünyada tarımı stratejik bir hale getirmiştir.

‘ZİRAAT ODALARIMIZIN İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ’

Devletimiz ile çiftçilerimiz arasındaki iletişimi kuvvetlendiren, doğru desteklerle çiftçilerimizin derdine derman olmamızı sağlayan ziraat odalarımız yeniden büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına omuz veren mesai arkadaşlarımızdır. Onların fikirleri, düşünceleri ve önerileri çiftçilerimiz ve tarımsal üretimde yapacağımız çalışmaların rotasını belirlemektedir. Bu nedenle ziraat odalarımızın işbirliği oldukça önemlidir. Üreterek büyüyen Türkiye'ye katkı sunan her bir arkadaşımızla birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya, inandığımız yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Her anlamda kendi kendine yeten ve ihtiyaç fazlası ürünlerimizi ihraç eden bir ülke olmak şiarıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu topraklar için alın teri döken, ürettikleriyle sofralarımızı bereketlendiren, ekonomiye katkı sunan çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanında olacak, onları her anlamda destekleyeceğiz. Gösterdikleri samimi teveccühleri, ‘Yeniden Büyük Güçlü Türkiye’ yolundaki kutlu mücadelemize verdikleri önemli destekleri ve hizmetleri ile toplantımıza katılım ve katkıları için kıymetli başkan ve yönetmine ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi. (Haber Merkezi)