Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Ziraat Odası Meclis Başkanı Cemal Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.
Ziraat Odası yöneticileri, yeniden güven tazeleyerek göreve seçilen İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Resul Yiğitoğlu ve İl-İlçe yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.
CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ziyaret sırasında çiftçi sorunları ve taleplerle ilişkin bilgi alarak çözümün takipçisi olacaklarını söyledi
Solmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Çorum Ziraat Odası yönetimine teşekkür etti.
Muhabir: Çorum Hakimiyet