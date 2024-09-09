Zirve Yaz Spor Okulları'nda yaklaşık 3 aydır devam eden spor faaliyetleri önceki gün düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi.

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, okçuluk, jimnastik, tekvando ve kickboks gibi branşlarda 90 minik öğrenciye yaz döneminde eğitim veren Zirve Yaz Spor Okulları'nda kapanış töreni gerçekleşti. Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın yanı sıra minik sporcular ve aileler katıldı. Zirve Yaz Spor Okulları Başantrenörü Fahrettin Öztemiz'in sunumu ile gerçekleşen törende minik öğrenciler eğitim aldıkları branşta hünerlerini sergiledi.

Etkinliğin son bölümünde bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, sağlıklı kafanın sağlıklı vücutta olduğunu ifade ederek minik öğrencilerin yaz döneminde sporla iç içe olmasının gelecek adına önemli olduğunu belirtti. Bir minik çocuğun geleceğe sıkı bir şekilde hazırlanması için sporu, sanatı ve yabancı dili önemsemesi gerektiğinin de altını çizen Candan, Zirve Yaz Spor Okullları'nda yaz dönemi eğitimini tamamlayan tüm öğrencileri tebrik ederken, ailelere ise çocuklarını spora yönlendirdiği için teşekkür etti.

Candan konuşmasının ardından, yaz spor okulunda görev yapan branş eğitmenlerine plaket, minik öğrencilere ise katılım belgelerini takdim etti.