Beltaş 1. Amatör Küme’de 12. hafta maçları sonunda Alacagücüspor liderliğini sürdürürken Kültürspor ve Alaca Belediyespor takımları liderliğini sürdürüyor.

Ligden düşecek ikinci takım ise bu hafta sonu netleşecek gibi görünüyor.

Lider Alacagücüspor haftayı hükmen galip gelerek üç puanla kapatıp son iki maça lider olarak çıkıyor. Kültkürspor ve Alaca Belediyespor’da haftayı üçer puanla kapatarak lideri takiplerini sürdürdüler.

Haftanın düşmeyi ilgilendiren maçında ise Ulukavakspor umutlarını son iki maça taşımayı başardı. Sahadan bir puanla ayrılması halinde ligde kalmayı garantileyecek İskilipgücüspor Ulukavakspor karşısında son dakikalara kadar umutlansada maçı 3-1 kazanan Ulukavakspor umutlarını son iki maça taşımaya başardı.

İskilipgücüspor bu hafta sonu evinde Gülabibeyspor’u yenmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek. Ulukavakspor ise lider namağlup Alacagücüspor deplasmanında kazanarak İskilipgücünün puan kaybetmesini bekleyecek.