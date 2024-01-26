Antalya'da devam eden Spor Toto Türkiye Kickboks Şampiyonası'nın üçüncü gününde ringe çıkan Çorumlu sporcu Ziya Furkan Gündüz Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

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Türkiye Kickboks Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) Türkiye Kickboks Şampiyonası 22 Ocak'ta Antalya'da start aldı.

7 gün sürecek olan şampiyonada ülke genelinden birçok sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde ringe çıkan Çorum Kargılı Ziya Furkan Gündüz 67 kilo lowkick kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

MİLLİ FORMAYI GİYECEK

Çorumlu sporcu bu başarısının ardından 2024 yılı içerisinde Yunanistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı.