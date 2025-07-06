Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Muharrem ayı ve Aşure Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, Kerbela şehitlerini rahmetle andı.

Başkan Çıplak, Hz. Hüseyin ve 72 yol arkadaşının Kerbela’da verdiği mücadeleyi “zulme karşı dik duruşun ve adalet arayışının sembolü” olarak niteledi.

"KERBELA’DA SUSAYAN SADECE HZ. HÜSEYİN DEĞİL, İSLAM’IN ÖZÜ, RUHU VE ADALETİDİR!"

Aşure Günü’nün, Müslümanların hafızasında sadece bir yas değil; aynı zamanda bir direniş ve hakikat sınavı olarak yer ettiğini vurgulayan Başkan Çıplak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İslam tarihinin en hüzünlü ve derin acılarından biri olan Aşure Günü’ne, yani Muharrem ayının 10. gününe ulaşmış bulunuyoruz. Bu mübarek gün, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sevgili torunu Hz. Hüseyin’in ve 72 kahraman yol arkadaşının Kerbela’da vahşice şehit edildiği gündür.”

Hz. Hüseyin’in sadece Ehl-i Beyt’in bir ferdi değil, tüm Müslümanların vicdanı olduğunu belirten Çıplak, onun şahadetinin bugüne ışık tutan mesajlar taşıdığını vurguladı.

Çıplak, “Hz. Hüseyin bizlere; zalimin karşısında susmamayı, hakkın yanında dimdik durmayı ve bedeli ne olursa olsun adaletten sapmamayı öğretmiştir. Kerbela’da susayan sadece Hüseyin değil; İslam’ın özü, ruhu ve ahlakı susamıştır” diye konuştu.

Çıplak, mesajının devamında Aşure’nin sadece bir yas günü olarak değil, bir uyanış vesilesi olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bugün bizlere düşen; Hz. Hüseyin’in izinden giderek mazluma sahip çıkmak, zalimin karşısında dimdik durmaktır. Kerbela’yı anmak, sadece gözyaşı dökmekle değil; Yezid zihniyetine karşı direnmekle mümkündür” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, milletin maneviyatına ve İslam coğrafyasının adalet arayışına sahip çıktığını kaydeden Başkan Çıplak, “Türk-İslam ülküsünün temelinde; Hüseyin’in vakarına, Yezid’in zulmüne karşı dik durmak vardır. Bu duruş, bizim ecdadımızın duruşudur.

Bu vesileyle başta Hz. Hüseyin Efendimiz olmak üzere, Kerbela’da şehit edilen tüm Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Rabbim milletimizi, devletimizi ve tüm İslam Alemini birlikten ayırmasın” şeklinde konuştu.