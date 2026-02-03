1. Amatör Küme’de ilk yarı üç erteleme maçı dışında tamamlandı. Ligde ilk yarının son hafta maçlarında favori takımlar kazandılar.

Lider Mimar Sinanspor’un hükmen galip geldiği haftada takipcisi Sungurlu Belediyespor ise evinde HE Kültürspor karşısında aldığı 9-0’lık galibiyet ile lideri takibini sürdürdü ve umutlarını ikinci yarıya taşıdı.

Alaca Belediyespor Ulukavakspor deplasmanından 7-1’lık galibiyet ile dönerek üçüncü sırada yer aldı. Dodurga Belediyespor takımı ise İskilipspor karşısında 4-1 galip gelerek üçüncü üç puanını aldı ve dördüncü sırada yer buldu.

İlk yarının sona ermesi ile bu hafta sonunda ligde kötü hava şartları nedeni ile erteleme maçları oynanacak.

Kültürspor evinde Alaca Belediyespor ile karşılaşırken Dodurga Belediye Beyliğispor ise sahasında Ulukavakspor ile karşılaşacak.