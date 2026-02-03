Alanya'da yapılan Taekwondo Batı Grubu müsabakalarında Çorumlu sporcular bir bronz madalya ve altı sporcu elde ettikleri dereceler ile Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılan Batı Grup maçlarında gençler 73 kiloda Tugay Yolal üçüncü olarak bronz madalya kazanan tek Çorumlu sporcu oldu.

Gençlerde 59 kiloda Beytullah Buğra Yetik, 55 kiloda Yağmur Keskin, 63 kiloda Duru Bektaş ve 68 kiloda Poyraz Kasırga, Yıldızlar kategorisinde 49 kiloda Doğukan Tuğra Ergin, 41 kiloda Gizem Bilgiç sıkletlerinde elde ettikleri derece ile Türkiye Şampiyonasında tatamiye çıkmaya hak kazandılar.

Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli Tugay Yolal'ın zorlu maçlar sonunda bronz madalya kazandığını belirterek kendisinden Türkiye Şampiyonasında madalya beklediklerini söyledi. Kepçeli, sporcuların batı grubunda gösterdikleri azim ve kararlılıkla kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Bu başarının tesadüfi olmadığını sistemli ve disiplinli bir çalışmanın sonucu olduğunu belirten Kepçeli 'Bu başarıda emeği geçen başta Teknik Direktör İlhan Aşkın ve tüm antrenörler olmak üzere tüm sporcuları ve ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman bizlerin yanında olan destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Şube Müdürleri teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Türkiye finallerinde aynı ruhla mücadele eder ilimizi madalyalarla dönecekler' dedi.