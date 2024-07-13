Futbol Federasyonu 1. Ligin fikstür çekimini önümüzdeki hafta içinde yapacak.
Çorum FK'nın lig takvimi belli olacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası nedeni ile geciken fikstür çekimlerine star veren Federasyon hafta içinde Süper Lig fikstürünü belirledi.
1. lig fikstür çekimininde önümüzdeki hafta içinde yapılacağı öğrenildi.
Federasyonun fikstür çekimi öncesinde ligden çekilme talebi bulunan Yeni Malatyaspor’un durumuna karara bağlamasası bekleniyor.
Bilindiği üzre 1. ligde sezon 9-10-11-12 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Editör: Halil Öztürk