Çorum FK pazar günü Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Oğuz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Her antrenman öncesi olduğu gibi futbolcular ilk olarak tesis fitnis salonunda yaptıkları kuvvet çalışmasının ardından sahaya geçtiler. Pas çalışması ile başlayan antrenman daha sonra dar alan oyunu ile devam etti.

Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Sakaryaspor maçının taktiğini yaptırdı. Eroğlu taktik çalışma sırasında istediklerini sahada uygulamalı olarak gösterdi.

Kırmızı Siyahlı takım çalışmanın son bölümünde kaleli oyun ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.