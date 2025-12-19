U 17 Kızlar Liginde Buharaspor’un rakipleri belli oldu.

10 Ocak’ta başlayacak olan U 17 Kızlar Liginde Çorum Buharaspor takımı 25 grupta mücadele edecet ve ilk maçına 17 Ocak cumartesi günü çıkacak.

Çorum Buharaspor kulübü 25. grupta Ladikspor, Samsun Yabancılarspor, ve Sinop Triatlon Yüzme ve Su Altı Sporları kulüpleri mücadele edecekler.

Türkiye genelinde katılıma göre bölgesel olarak yapılan gruplandırma sonunda 32 grupta oynanacak grup maçzlar çift devreli lig statüsüne göre oynanacak ve gruplarında birinci olan takımlar playoff mücadelesi verecekler.

Ligde ilk haftayı bay geçecek olan Çorum Buharaspor ilk maçında 17 ocakta ligde ilk maçına çıkacak. Geçtiğimiz yılda Çorum’u Kadınlar Liginde temsil eden tek takım olan Buharaspor bu sezonda buna devam edecek.

Çorum Buharaspor Başkanı Fatih Atlı takım olarak bu sezon iddialı olduklarını ve hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

Atlı, Federasyon’a grup değişikliği için talepte bulunduklarını sonucunu beklediklerini söyledi.

Buharaspor hazırlık maçı da Amasyaspor takımını 4-3 yenerek iyi bir prova yaptı.