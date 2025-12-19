Kadınlar Hentbol 2. Liginde heyecan hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

Çorum Gençlikspor’un ilk hafta rakibi Kastamonu DSİspor takımı. Kadınlar Hentbol 2. Liginde grupta on takım mücadele edecek.

Çorum Gençlikspor hentbol takımı B grubunda Bolu Belediyespor, Atlas Hentbolspor, Kastamonu DSİspor ve Esan Aküspor takımları ile yer aldı.

Ligde çift devreli lig statüsüne göre oynaracak maçlar sonunda 1. lige yükselen takımlar belli olacak.

Çorum Gençlikspor kulübü sezonun ilk maçında 21 Aralık pazar günü Tevfik Kış Spor Salonunda saat 14’de Kastamonu DSİspor takımını konuk edecek.

Antrenör Taner Adıkdı bu sezon çok daha güçlü olduklarının ve hedeflerinin gruptan birinci olarak çıkmak olduğunu söyledi.

Adıkda kendi alt yapılarından yetişen sporcular ve tecrübeli isimlerden kurdukları kadro ile sezona iyi hazırlandıklarını belirterek pazar günki maçta Çorumluları takımlarına destek olmaya davet etti.