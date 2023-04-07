Çorum’da işçi ve kamu emekçileri sendikalarının katılımı ile 1 Mayıs kutlama kararı alınacak.

10 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’de Eğitim Sen Çorum Şube binasında yapılacak toplantıya Çorum'da faaliyet gösteren tüm sendikaları davet eden DİSK Emekli Sen Temsilcisi Hikmet Aydın ve KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz, “Gelin taleplerimizi hep bir ağızdan yükseltelim, gelin emekten yana bir iktidar talebimizi hep bir ağızdan dillendirelim. 1 Mayıs kutlama kararını hep birlikte alalım.” dediler. (Haber Merkezi)