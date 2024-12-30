Türkiye Satranç Federasyonu Çorum İl Temsilciği ve Çorum Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle “Gazeteciler Günü Yıldırım Satranç Turnuvası” düzenleyecek.

AHL Park AVM’de 4 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da yapılacak turnuva hakkında bilgi veren Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu, “Şüphesiz ki, basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedir. Her an, her yerde ve büyük bir özveri ile görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Hak ve hürriyetlerinizi elde edişinizin yıl dönümünde, milletimizin sesi, vicdanı olan, yedi gün yirmi dört saat vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması için mesai harcayan tüm gazetecilerimizin günü kutlu olsun. Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Çetinoğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenleyecekleri Gazeteciler Günü Yıldırım Satranç Turnuvasına lisanslı satranç severlerimizi beklediğini ifade ederek, “Turnuvaya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://corum.tsf.org.tr/ web adresinden ulaşabilirler” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)