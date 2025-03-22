Çorum ’un Osmancık ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı, 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Osmancık Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda Durucasu köyünde yer alan Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanına 100 badem fidanı dikildi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, burada yaptığı konuşmada, vatandaşları ağaç sevgisi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Duman, "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak, insanların doğaya ve ormana olan sevgisini teşvik etmek adına fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle herkes ağaç diker ve bakımını da yaparsa inşallah ormanlarımız yok olmayacaktır." dedi.

Osmancık Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş da etkinlikler kapsamında dikilen fidanların yanı sıra vatandaşlara çam, sedir, selvi ve badem olmak üzere 3 bin fidan dağıtıldığını söyledi.

Programa Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sencer Bilgener de katıldı.