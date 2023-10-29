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Cumhuriyet Bayramı'nın 100’üncü yıldönümü, Çorum’da törenlerle kutlandı.

Kadeş Meydanı'ndaki kutlamalara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Büyük bir coşkunun hakim olduğu kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal’in veciz bir şekilde ifade ettiği “muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma” mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürdüklerini söyledi.

Cumhuriyetin şanlı 100. yılını kutladığımızı dile getiren Vali Dağlı, “Devletimizin tüm kurumlarıyla ve milletimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yüce Türk milleti 1000 yıl önce Malazgirt’te hangi inançla ve kararlılıkla Anadolu’nun kapılarını bizlere açmışsa, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda ve 15 Temmuz’da aynı mücadeleyi yapmış ve namertlere bu toprağı çiğnetmemiştir. Bu aziz millet bu güzel ülkemizi, Türkiye’nin geleceğini, ay-yıldızlı bayrağımızı hep korumaya devam edecektir. Tüm halkımız bilmektedir ki, bunlar dün ASALA, bugün FETÖ, PKK ve DEAŞ olarak karşımıza dikilmektedir. Bugün birliğimizi, kardeşliğimizi istemeyen şer güçler, çirkin senaryolarından, kirli oyunlarından geri durmayacaklar ve isimleri değişmek suretiyle karşımıza geleceklerdir. Çünkü bunlar 100 yıl önce Sevr’i, bizi yok etme, bu ülkeyi parçalama emellerini gerçekleştiremeyenlerin uzantılarıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkâna ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, “Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey, milletimizin birliği ve beraberliğidir. Millet olarak bunların karşısında durduk bundan sonra da duracağız. Bu oyunlara karşı bilinçli olmak, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmek, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek, ortak varlığımız olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh yarınlara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmak hepimizin en önemli vazifesidir. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ulaşımdan iletişime, milli savunmadan uzay teknolojisine her bir alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiş, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmiş, refah seviyesini yükseltmiş ve daha güçlü Türkiye için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Gençlere de seslenen Vali Dağlı, “Bu yıl 2023 ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Sizin de bayramınızı kutluyorum. Binlerce şehit vererek, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gençler. Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz' sözleriyle Cumhuriyetimizi geleceğe taşıma görevini sizlere vermiştir. Bu görevin sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde donanımlı, nitelikli, bilgili insanlar olarak yetişmeniz, hayata en iyi şekilde hazırlanmanız için bizler en iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle birlik ve beraberliğimizi üst düzeye çıkartacağız. Kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz. Birbirimize daha çok sevgi ve hoşgörüyle yaklaşacağız. Böylesine şanlı bir tarihe, köklü bir geçmişe, kadim bir medeniyete sahip olan bu necip millete layık olacak şekilde kendimizi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Hakkaniyet, adalet, demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerleri kendimize prensip edinmeliyiz” şeklinde konuştu.