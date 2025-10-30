29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Çorum Valiliği tarafından resepsiyon verildi.

Anitta Otel’de Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan ev sahipliğinde yapılan kabul törenine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim AşgınCumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdür Arif Pehlivan siyasi parti il temsilciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Vali Ali Çalgan, Cumhuriyetin 102. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Anadolu’nun, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafya olduğunu belirten Vali Çalgan; “1071 Malazgirt Zaferi ile bu topraklar, Türk milletinin ebedî yurdu hâline gelmiştir. O tarihten bugüne, milletimiz; adaletin, merhametin ve medeniyetin temsilcisi olarak bu coğrafyada kök salmış, kültürünü ve iradesini bu topraklara nakşetmiştir. Cumhuriyet ise bu bin yıllık varoluşun çağdaş bir tezahürüdür. Kurtuluş Savaşı’nın ardından ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin aklında, gönlünde var olan bağımsızlık tutkusunun kurumsal bir ifadesidir. Türk milleti, Malazgirt’te Anadolu’ya adım attığı günden bu yana, bu toprakları koruma kararlılığından asla taviz vermemiştir. Çanakkale’de geçit vermemiş, Sakarya’da direnmiş, Dumlupınar’da zaferi mühürlemiş, 15 Temmuz’da ise iradesine sahip çıkarak demokrasisini savunmuş, Türk Milleti her defasında vatanımıza göz diken namertlere ve vatan hainlerine hak ettikleri dersi vermiştir. Tarih boyunca farklı cephelerde sınanan bu millet, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yalnızca geçmişine değil, aynı zamanda geleceğine de sahip çıkma kararlılığını ortaya koymuştur.” ifadelerini kullandı

Konuşmanın ardından Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam eden resepsiyon Vali Çalgan ve protokol üyelerinin tüm masaları gezerek katılımcıların bayramını kutlaması ve uğurlama ile son buldu.