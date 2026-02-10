Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistiklerine göre Çorum’un 9 mahallesinde geçtiğimiz yıla göre nüfus artarken, 6 mahallesinde ise azaldı.
Çorum’un en büyük mahallesi olan Ulukavak Mahallesi 2025 yılında nüfusu en çok artan mahalle oldu.
ULUKAVAK'IN NÜFUSU 1098 KİŞİ DAHA ARTTI
Geçtiğimiz yol 61 bin 384 kişinin yaşandığı mahallenin nüfusu bu yıl 1098 kişi daha artarak 62 bin 482 oldu.
Ulukavak nüfus artışında Buharaevler ve Kale Mahallesi izledi.
Geçtiğimiz yıllarda Bayat’ın da Çorum’un mahalleleri arasına katılması ile birlikte Çorum’da mahalle sayısı 15’e çıkmıştı.
15 mahalle arasında nüfusu en fazla mahalle yine Ulukavak olurken, en az mahalle ise 106 kişi ile Bayat oldu.
9 MAHALLENİN ARTTI, 6'SI AZALDI
Bahçelievler, Buharaevler, Üçtutlar, Kale, Mimar Sinan, Akkent, Karakeçili ve Çepni Mahalleleri'nin nüfusu artarken, Gülabibey, Yavruturna, Kunduzhan, Çöplü, Yeniyol ve Bayat mahallerinin nüfusu azaldı.
Nüfusu en çok azalan mahalle ise Yavruturna Mahallesi oldu.
İŞTE MAHALLELERİN NÜFUSU
Ulukavak Mahallesi: 62 bin 482
Bahçelievler Mahallesi: 45 bin 123
Gülabibey Mahallesi: 39 bin 460
Buharaevler: 32 bin 549
Üçtutlar Mahallesi: 25 bin 681
Kale Mahallesi: 18 bin 285
Mimarsinan Mahallesi: 15 bin 651
Akkent Mahallesi: 9 bin 65
Yavruturna Mahallesi: 6 bin 350
Karakeçili Mahallesi: 5 bin 676
Çepni Mahallesi: 4 bin 804
Kunduzhan: 2 bin 429
Çöplü Mahallesi: 1.509
Yeniyol Mahallesi: 1.108
Bayat Mahallesi: 106