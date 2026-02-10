Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistiklerine göre Çorum’un 9 mahallesinde geçtiğimiz yıla göre nüfus artarken, 6 mahallesinde ise azaldı.

Çorum’un en büyük mahallesi olan Ulukavak Mahallesi 2025 yılında nüfusu en çok artan mahalle oldu.

ULUKAVAK'IN NÜFUSU 1098 KİŞİ DAHA ARTTI

Geçtiğimiz yol 61 bin 384 kişinin yaşandığı mahallenin nüfusu bu yıl 1098 kişi daha artarak 62 bin 482 oldu.

Ulukavak nüfus artışında Buharaevler ve Kale Mahallesi izledi.

Geçtiğimiz yıllarda Bayat’ın da Çorum’un mahalleleri arasına katılması ile birlikte Çorum’da mahalle sayısı 15’e çıkmıştı.

15 mahalle arasında nüfusu en fazla mahalle yine Ulukavak olurken, en az mahalle ise 106 kişi ile Bayat oldu.

9 MAHALLENİN ARTTI, 6'SI AZALDI

Bahçelievler, Buharaevler, Üçtutlar, Kale, Mimar Sinan, Akkent, Karakeçili ve Çepni Mahalleleri'nin nüfusu artarken, Gülabibey, Yavruturna, Kunduzhan, Çöplü, Yeniyol ve Bayat mahallerinin nüfusu azaldı.

Nüfusu en çok azalan mahalle ise Yavruturna Mahallesi oldu.

İŞTE MAHALLELERİN NÜFUSU

Ulukavak Mahallesi: 62 bin 482

Bahçelievler Mahallesi: 45 bin 123

Gülabibey Mahallesi: 39 bin 460

Buharaevler: 32 bin 549

Üçtutlar Mahallesi: 25 bin 681

Kale Mahallesi: 18 bin 285

Mimarsinan Mahallesi: 15 bin 651

Akkent Mahallesi: 9 bin 65

Yavruturna Mahallesi: 6 bin 350

Karakeçili Mahallesi: 5 bin 676

Çepni Mahallesi: 4 bin 804

Kunduzhan: 2 bin 429

Çöplü Mahallesi: 1.509

Yeniyol Mahallesi: 1.108

Bayat Mahallesi: 106