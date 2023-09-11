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TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, 12 Eylül Darbesi’nin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Vatanın gerçek evlatlarının sanık sandalyesine oturtulduğunu ve adalet terazisi olmayan, cuntacıların gölgesinde kalan, hakim ve savcılar tarafından yargılandığını kaydeden TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, “12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 43 yıl geçti. Acılar o günkü gibi taze o günkü kadar sıcak. Binlerce ülküdaşımız, yalancı şahitlerle desteklenmiş, mesnetsiz iddialarla tutuklanmış, işkenceler görmüş, zindanlarda tarifi imkansız çileler çekmişlerdir. Tek sevdaları tam bağımsız Türkiye ve Türk milletinin bekası olan bu gençlik, hapishanelerde akıl almaz işkencelere maruz kalmıştır. Ölümle sınanmış, yağlı urganlarla imtihan edilmişlerdir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere 587 ülkücü ‘MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda’ idam ile yargılanmış, 5 yıl 11 ay 8 gün süren yargılama sürecinde Başbuğumuz Alparslan Türkeş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Türk Milletini sevmekten, Cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıkmaktan başka bir suçları olmayan Yusuf yüzlü fidanlarımız; Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu, Selçuk Duracık idam edilmişlerdir. Onlar ki devlet yaşasın diye, idam sehpasına gülerek gitmişlerdir. Onlar idam sehpalarına başlarını koyarken biz de o sehpalara gül koyduk. Ne Devletimize, ne Silahlı Kuvvetlerimize ne de devletin kurumlarına küsmedik, ihanet etmedik. Şeriatın kestiği parmak acımaz dedik. Onlar dallarımızı budadıkça bizler çınar gibi kök saldık. Suçsuz ülküdaşlarımızı idam sehpasına çıkaran, işkence eden, 12 Eylülleri, cuntacıları ve emir aldıkları Amerikayı unutmadık. Andolsun ne sizi nede kahpe 12 Eylülleri unutmayacağız. Başbuğum bu gafillere şöyle haykırıyordu: ''Bize yaptıklarınızı gelecek nesiller asla unutmayacak.” O, nesil olarak bizler de diyoruz ki ''Hem bu dünyada hem de Mahkemei Kübra’da davacıyız. İki elimiz yakanızda olacaktır. 43 yıldır ne sizi, ne de yaptıklarınızı unutmadık. O gün Hüseyince ihanete karşı çıktık diye Ulucanlarda ciğerlerimize tuz bastınız. Sonrada bize 12 Eylülde Kerbela'yı yaşattınız. Unuttuğunuz bir şey vardı bin kez Kerbela'yı yaşatsanız da biz Hüseyince duruşumuzu bozamayacağız” dedi.

TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Unutulmasın ki tarih bizim Yusuf yüzlülerimizi rahmetle anarken, sizleri de nefretle anacaktır. Herkes bilsin ki; Ülkücü Hareket, dün zulme, işkenceye boyun eğmedi, tehditlere teslim olmadı. Vatan için baş verdi, baş eğmedi. Devletin asil evlatları dün olduğu gibi bugün de merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in izinde, bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin emrinde, genel başkanımızın kılavuzluğunda, il başkanımızın ve il Ocak başkanımızın destekleri ile yürümeye devam edecektir. Unutmayın, küresel ve yerel oyunlara karşı milli duruşun tarafındayız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”