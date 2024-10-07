Şuurlu Öğretmenler Derneği(ÖĞ-DER) bölge toplantısı hafta sonu Çorum’da yapıldı.

Toplantı sonrası konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı İsmail Baldan, 12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılması gerektiğini belirterek, “Eğitim ilkokuldan sonra isteğe bağlı olmalıdır. Aynı şekilde karma eğitimde isteğe bağlı olmalıdır” dedi.

Toplantıya ÖĞ-DER’in Genel Başkan Yardımcısı İsmail Baldan ile Halkla İlişkiler Başkanı Abdurrahman Erbaş’ın yanısıra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Sivas ve Tokat şubelerinin başkanları da katıldı.

Toplantı sonunda açıklama yapan ÖĞ-DER Genel Başkan Yardımcısı İsmail Baldan, yeni eğitim-öğretim yılının bu yıl da eksikliklerle başladığını belirterek, “Okulların açılması sonrası pek çok okulda temizlik personeli ve malzeme eksikliği nedeniyle temizlik sorunu yaşandı. Kimi okullarda öğretmenler, kimi okullarda ise veliler yardımlaşarak sınıfları temizlemek durumunda kaldı.

Toplum Yararına Program okullarda temizlik personeli meselesini çözmede yetersiz kalmışken, Çalışma Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yarı zamanlı çalışma adında yeni bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu uygulamaya göre temizlik görevlileri haftada üç gün, 6-7 bin TL gibi düşük bir ücretle ve çalıştığı gün kadar sigortalı olarak çalışacaklar. Bu şartlar enflasyonun çok yüksek olduğu şu günlerde işsizlere cazip gelmediği için bu göreve yeterli talep olmadı. Bunun neticesinde halen okullarımız temizlik personeli eksiği ile eğitim öğretime devam etmek mecburiyetinde kaldı” dedi.

Eğitim sisteminin nitelikli eleman yetiştiremediğini ifade eden İsmail Baldan, “Üniversite hayalleriyle başladıkları Anadolu lisesini bitiren binlerce mezun, binlerce Meslek Liseli istihdam açığı nedeniyle işsizler ordusuna dahil olmaktadır. Hükümetin ve bakanlık yetkililerinin bir an önce eğitim sistemimizi insanı öğüten değil, insanı eğiten bir yapıya kavuşturulması, birçok iş kolunda ara eleman ve nitelikli eleman sıkıntısı yaşanan ülkemizde bu ihtiyacı giderecek çalışmalar yapılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Ortaöğretimde okul terklerinin, okullarda olumsuz davranışların artmasının ve işgücünde ara eleman yokluğunun baş nedeninin 12 yıllık zorunlu eğitim olduğunu söyleyen Baldan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Zararı faydasından çok olan 12 yıllık zorunlu eğitim kaldırılmalıdır. Eğitim ilkokuldan sonra isteğe bağlı olmalıdır. Aynı şekilde karma eğitimde isteğe bağlı olmalıdır.

Yeni eğitim öğretim yılı itibariyle pilot uygulama olarak 5.sınıflardan itibaren Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli’nin uygulamaya konulmasını, bir yabancı dilin yeterince öğretilemiyorken ikinci bir yabancı dilin öğrencilere verilmesini doğru bulmuyoruz. Yabancı dil eğitimi ortaöğretimde ve seçmeli olmalıdır. Yabancı dil öğrenmek isteyene en kolay ve kısa yoldan öğrenebileceği imkân sağlanmalıdır. Senelerdir uygulanan yabancı dil öğretimi göstermiştir ki, Türkiye'de uygulanan yabancı dil öğretimi bir zaman kaybı ve kültür emperyalizmine hizmetten öteye geçmemektedir.

Günümüzde gençlerimiz ve çocuklarımız kötü alışkanlıkların, uyuşturucunun ve çeşitli bağımlılıkların, pençesine düşüp elimizden kayıp giderken kurtuluşun ahlak ve maneviyatın öncelenmesi olduğuna inanıyoruz. Ana sınıfından itibaren eğitimin tüm kademelerinde ahlak ve maneviyat eğitimi verilmelidir.

Öğretmen eksikliği en kısa zamanda giderilmelidir. Bu arada, ücretli öğretmen sorununa da adil bir çözüm bulunmalıdır. Asgari ücretin altında çalıştırılan eğitim neferlerinin emek haksızlığına bir an evvel son verilmelidir. Öğretmen atamalarında mülakatı doğru ve adil bulmuyoruz. Mülakat kaldırılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde mecliste Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülmeye başlanacaktır. Kanun yasalaşmadan yetkililerden talebimiz; ÖMK öğretmenlerin tüm hak ve sorumluluklarını kuşatan, eskilerin tabiriyle “Efradını cami, ağyarını mani” bir kanun olmalıdır.

Değerli basın mensupları, asrın zalimleri Siyonistlere karşı direnen Hamas, Hizbullah ve Yemenli Müslümanlara Allah'tan yardım diliyoruz. Terör devleti İsrail’in Filistin’de 76 yıldır devam eden ve bir yıldır zirve yapan katliam ve soykırımı maalesef devam etmektedir. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi, “İsrail laftan anlamaz, güçten anlar.” Dünya bu zalimlere anlayacakları dilden konuşmalıdır. Ülkemizde de Kürecik radar üssü ile İsrail'e giden petrol vanaları bir an evvel kapatılmalıdır.

Şuurlu Öğretmenler Derneği olarak başta Gazze olmak üzere dünya üzerinde soykırıma uğrayan halkların durumlarına dikkat çekmek için soykırımı konu alan bir senaryo yarışması düzenledik. 13. ÖĞ-DER Kısa film senaryo yarışmamıza eli kalem tutan herkesi bekliyoruz.

Peygamberimizin doğum ayı olan bu ayda "Mevlid-i Nebi" münasebetiyle şubelerimiz vasıtasıyla birçok ilde ‘Bir Eğitimci Olarak Hazreti Muhammed (SAV)’ konferansları düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. İnsanlığın huzura kavuşmasının yolunun peygamberimizi anlamak ve sünnetine uygun düşünmekten, yolunda gitmekle mümkün olacağını hatırlatıyoruz.” (Haber Merkezi)