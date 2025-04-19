Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılı sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken bunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu.

Çorum’da çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 21,1 oldu.

Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2024 yılında %25,5 oldu.

Çorum’da ise 521 bin 335 olan toplam nüfusun 109 bin 834’ü çocuklardan oluştu.

Çocuk sayısının yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle oldu:

“0-4 yaş arası 23 bin 772, 5-9 yaş arası 31 bin 172, 10-14 yaş arası 33 bin 864, 15-17 yaş arası 21 bin 026” Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı Samsun’da % 22,3, Tokat’ta % 21,7, Amasya’da ise % 20,5 oldu.