13 gündür kayıp olan ve arama kurtarma çalışmaları devam eden Hüseyin Topal'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.

Hüseyin Topal'ın eşi, eşinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadıklarını bildirdi. Müge Anlı'dan eşinin bulunmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Topal (69) Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 27. Sokak Alpaslan Apt. No:6/3 adresindeki evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi eve dönmeyen Hüseyin Topal'ın bulunması için Emniyet’e kayıp başvurusunda bulundu.

21 Haziran'da AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde arama kurtarma personeli ve gönüllülerin seferber olduğu arama çalışmaları başlatıldı. Bölgede drone destekli tarama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Topal son olarak Silimkent Camii civarında görüldü. Kayıp vatandaşın üzerinde beyaz şapka, siyah güneş gözlüğü, lacivert kazak ve kahverengi pantolon bulunduğu belirtilirken, bu detaylar arama çalışmalarının yönlendirilmesinde önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor.

GÖRENLERİN BİLGİ VERMESİ İSTENİYOR

AFAD yetkilileri, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Topal’ın hala bulunamadığını belirterek, vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade etti. Yetkililer, kayıp şahsı gören ya da yerini bildiğini düşünen herkesin ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi veya 0 539 234 79 69 numaralı telefondan Orhan Topal'a bilgi verilmesi istendi.

Çalışmalarda AFAD ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllü de yer alıyor. Genişleyen arama alanında karadan yürütülen faaliyetlerin yanı sıra, özellikle dere kenarları ve zorlu araziler drone teknolojisiyle havadan taranıyor. Kayıp şahsın bulunması için başlatılan çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.