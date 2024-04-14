Çorum Belediyesi’nde geçici süreyle istihdam edilecek işçi alımı için kura çekimi yapılacak. 142 beden işçisinin belirleneceği işçi alımı için müracaat eden 1.611 kişi arasından canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Çorum Belediyesi bünyesinde 6 aylık geçici süreyle çalıştırılmak üzere 142 beden işçisi, 10 otobüs kaptanı, 48 arazöz şoförü alımı için 3 Nisan'da başlayan başvurular 6 Nisan'da sona ermişti.

6 ay süreli geçici personel alımı için canlı yayınla noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirilecek.

ÇOKİŞ internet sitesi üzererinden yapılan başvurularda 142 beden işçisi için 1.611 kişi, 48 arazöz şoförü için 176 kişi, 10 otobüs kaptanı için 65 kişi müracatta bulundu. Müracat sayıları nedeniyle arazöz şöförü ve otobüs kaptanı alımı için 13-14 Nisan tarihlerinde mülakat gerçekleştirildi. 142 beden işçisi alımı için ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kurada 1.611 müracat arasından 400 kişinin ismi belirlenecek. 400 kişi arasında mülakatla 142 kişi belirlenecek.

Kura çekimi 15 Nisan Pazartesi günü yapılacak olan kura çekilişi Çorum Web TV’den canlı olarak yayınlanacak.