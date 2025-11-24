Arca Çorum FK 16 günde sekiz gün izin yaparak futbol tarihinde görülmemiş bir örneğe imza attı.

Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Direktör Çağdaş Çavuş dört günlük milli ara izninin ardından bir maç oynadıktan sonra takıma Bandırmaspor maçından da sonra üç gün daha izin verdi.

9 Kasım pazar akşamı Iğdır FK ile evinde oynadığı maçın ardından verilen milli arayı dört gün izinli geçiren kırmızı siyahlı takım 14 Kasım cuma günü Çorum’da toplanarak çalışmalara başladı. Bandırmaspor maçına kadar çalışmalarını Çorum’da sürdüren kırmızı siyahlı takım bu maç öncesi bir günlük izni de Çorum’da yaptı.

Cuma akşam saatlerinde İstanbul’dan Bandırma’ya geçen ve maçı oynadıktan sonra Çorum’a dönen kırmızı siyahlı takıma alınan mağlubiyete rağmen Teknik Direktör Çağdaş Çavuş üç gün izin verdi.

Bu hafta sonu yine deplasmanda ve sezonun en uzak deplasmanlarından birisi olan Bodrum’a gidecek olan kırmızı siyahlı takım salı günü akşam saatlerine kadar izinli.

Sezona yüksek bütçeli transferler ve Süper Lig hedefi ile başlayan Çorum FK’da fiziksel ve taktiksel olarak çok büyük eksikleri olmasına karşın kırmızı siyahlı takımın bu kadar fazla izin yapması akıllara başka soru işaretlerini getiriyor.