Bandırmaspor deplasmanında Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu ve iki yönetici takımı yalnız bırakmadı.

Kırmızı Siyahlı takımın cumartesi günü Bandırmaspor ile deplasmanda oynadığı maçı Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu Başkan Yardımcısı Feyyaz Gökel ve Taraftar ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Feyyaz Gökel izlediler.

Maç sonunda ise Başkan Baran Korkmazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile az sayıda Çorum FK taraftarı mağlubiyet nedeni ile stadı boynu bükük ayrıldılar.

Başkan Baran Korkmazoğlu’nun maçın ardından yaşanan gelişmeler nedeni ile yönetim kurulu üyeleri ve Savaş Balçık ile ikili görüşmeler yaparak yol haritası konusunda görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.