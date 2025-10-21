Arca Çorum FK’nın bu sezon yedek kulübesinden oyuna en fazla katkı yapan ismi Atakan Akkaynak oldu.

Dört sezondur Çorum FK forması giyen Atakan Akkaynak bu sezon oynadığı en az süreye karşın en fazla katkıyı veren isim oldu.

Bu sezon on maçta da yedekten oyuna giren ve toplam oynadığı süre 174 dakika olan Atakan Akkaynak bu sürede takımına üç gollük katkı verdi.

Atakan Akkaynak bu sezon ilk maçta Amedspor karşılaşmasında 64. dakikada oyuna girdi ve 88. dakikada takımının ikinci golünü atarak maçı bitiren isim oldu.

İkinci haftada Adana Demirspor deplasmanında 70. dakikada oyuna giren Akkaynak maçın 78. dakikasında takımının attığı golle takımına bu maçta da katkı verdi.

İlk iki haftayı iki golle geçen Atakan Akkaynak üçüncü haftada Sarıyer maçında 71. dakikada Keçiören deplasmanında 72. dakikada Vanspor maçında 84. dakikada, İstanbulspor maçında 65. dakikada Serikspor maçında 70. dakikada Ümraniyespor karşısında 76.dakikada Manisa FK maçında 65.dakikada oyuna giren Atakan Akkaynak bu maçlarda gol katkısı yapamadı.

Hafta sonu Hatayspor maçında ise 79. dakikada oyuna giren Atakan Akkaynak girdiği dakika içinde Oğulcan’ın asistinde kendisinin bu sezonki üçüncü golünü attı.