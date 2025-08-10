Arca Çorum FKʼda, futbolcuların yeni sezonda giyeceği forma numaraları belli oldu.
Kırmızı-Siyahlı takımda bu sezon 19 numaralı formayı son transfer Cemali Sertel giyecek.
İşte futbolcuların giyeceği forma numaraları şöyle:
Ahmet Said Kıvanç (1)
İbrahim Sehiç (13)
Hasan Hüseyin Akınay (27)
Eren Bilen (24)
Joseph Attamah (3)
Zargo Toure (5)
Ferhat Yazgan (6)
Hasan Ege Akdoğan (7)
Atakan Akkaynak (8)
Yusuf Erdoğan (10)
Semih Akyıldız (11)
Pedrinho (14)
Arda Hilmi Şengül (15)
Samudio (18)
Cemali Sertel (19)
Oğuz Gürbulak (20)
Kerem Kalafat (22)
Üzeyir Ergün (23)
Geraldo (29)
Erken Kaş (39)
Kenan Fakılı (42)
Taha İbrahim Rençber (44)
Ozan Sol (48)
Kadir Seven (78)
Caner Osman Paşa (88)
Emeka Eze (90)
Atakan Cangöz (92)
Eren Karadağ (99)