Çorum Kale Mahallesi’nde 19 yaşındaki genç yaşamına son verdi.

Olay Kale Mahallesi Aydınevler 17. Sokak’ta meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden şahsın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsisi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.