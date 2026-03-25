Antalya’da dün başlayan 13. Türkiye Open Taekwondo Turnuvasında heyecan başladı.

Turnuvada ilimizden Tugay Yolal ile birlikte Beytullah Yetik milli forma altında mücadele ederken Halil Özduran ise genç milli takım teknik heyetinde görev yapıyor.

Antalya Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyona 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu katılacak. Türkiye, şampiyonada 254 sporcuyla temsil edilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Ülke olarak bu organizasyonu en iyi şekilde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tanrıkulu, “Geçen yıl bu organizasyondan 56 altın, 40 gümüş, 43 bronz madalya ile takım halinde şampiyon ayrılmıştık. 2025 yılını genel olarak çok başarılı tamamladık. Geçen yıl çeşitli turnuvalarda 140 altın madalya alarak tarihi bir başarı elde ettik. Ayrıca Dünya Şampiyonası’nda toplam 6 madalya ile 191 ülke arasında takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. Bu sonuçların haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.