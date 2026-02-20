Adana Demirspor beraberliğinin ardından şehre dönen Sivasspor'da Rey Manaj, tesislerin önünde bekleyen taraftarlarla görüşüp ortalığı yatıştırdı. Daha sonrasında evine doğru yola çıkan Rey Manaj, trafik kazası geçirdi.
Takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte protestolar başlarken Başkan Burak Özçoban ve futbolculardan Rey Manaj, taraftarlarla konuştu. Olayların yatışmasının ardından evine doğru yola çıkan Rey Manaj’dan kötü haber geldi.
EVE GİDERKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Yıldız futbolcu, evine gittiği sırada trafik kazası geçirdi. Tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen Rey Manaj’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet