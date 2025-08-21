2. Amatör Küme’de statü yeniden belirleniyor.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan teknik toplantıda dokuz takımın iki grupta mücadele etmesine karar verilen 2. Amatör Küme’de Futbol Federasyonunun getirdiği yaş sınırlaması nedeni ile katılacağı bildiren Düvenci Belediyespor, Oğuzlar Belediyespor ve Mecitözü Gençlerbirliği takımları ligden çekildi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan üç takımın çekilmesi ile birlikte 2. Amatör Küme’de mücadele edecek takım sayısının altıya düştüğünü belirtti.

Bunun üzerine dün akşam bu ligde mücadele edecek olan kulüp temsilcileri ile yeniden toplantı yapıldı. Bu toplantıda 2. Amatör Küme’nin yeni stetüsü belirlenecek.