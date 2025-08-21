İlimizde devam eden Erkekler Goalball 1. Lig 2. devre müsabakaları ödül törenine gelen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım ve beraberindeki heyet Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ettiler.

16 Ağustos cumartesi günü başlayan ve dün oynanan maçlarla sona eren Erkekler Goalball 1. ligi ikinci devre maçları Çorum Yeni Spor Salonunda tamamlandı. Bu müsabakaların ödül töreni için ilimize gelen İlimizde devam eden Erkekler Goalball 1. Lig 2. devre müsabakaları ödül törenine gelen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım Başkan vekili Orhan Tanrıkulu, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Federasyon Genel Sekreteri Yusuf Açıkalın ve Genel Koordinatör Ali Suat Ekinci ilk olarak Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım Federasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve Çorum’da yapılan 1. lig müsabakalarına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda Vali Ali Çalgan’a milli takım forması hediye edildi.

Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Çorum Belediyesine ilimizde tamamlanan Goolball 1. lig müsabakalarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Yıldırım bu ziyaret sonunda da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a milli takım tşörtü hediye etti.