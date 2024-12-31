2. Amatör Küme’de 13. hafta maçları sonunda şampiyon Sungurlu Belediyespor 13. galibiyeti alarak yoluna kayıpsız devam ederken ligin son heyecanı son haftada Dodurga-Buharaspor maçında yaşanacak. Ligden çıkacak ikinci takım bu maç sonunda belli olacak.

Lig lideri Sungurlu Belediyespor bu sezonki son deplasman maçında Oğuzlar Belediyespor deplasmanından ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-3 galip ayrılarak 13. maçınıda kazanarak erişilmesi zor bir başarıya imza attı.

İkinci sırada bulunan Dodurga Belediye Beyliğispor takımıda Bayat Belediyespor deplasmanından 7-3 galip ayrılarak ligdeki son maçına avantajını koruyarak çıktı.

Buharaspor ise Mecitözü Gençlerbirliği önünde 3-1 galip gelerek umutlarını son maça taşıdı. Kargıserispor ise sahasında Düvenci Belediyespor önünde 4-1 galip gelerek dördüncü galibiyetini aldı.

Ligde bu hafta sonu oynanacak son maçlarda tek bilinmeyenin cevabı belli olacak. 33 puanla ikinci sırada bulunan Dodurga Belediye Beyliğispor ile 30 puanla üçüncü sırada bulunan Buharaspor arasındaki maç 2. Küme’ye çıkacak takımı belirleyecek. Bu maçta Dodurga’ya beraberlik ve altı farklı mağlubiyet yetiyor. Buhara’nın 1. Küme’ye çıkması için maçı yedi ve daha farklı skorla kazanması gerekiyor.