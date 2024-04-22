Çorum'da 2-3 ay önce 120 liraya satılan yumurtanın fiyatı bazı yerlerde 70 liraya kadar düştü.

Yumurta fiyatlarındaki düşüş ülke genelinde de devam ediyor.

Son günlerde yumurta fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Yaklaşık 3 ay önce 100 lirayı aşan yumurta fiyatları, şimdi 70 liraya kadar geriledi.

Uzmanlara göre, yumurta fiyatlarındaki bu düşüşün üç ana nedeni var ancak en önemli etken olarak üretimin tüketimden daha fazla olması gösteriliyor.

Yumurta fiyatlarındaki artışla birlikte üretim yapmaya başlayanların sayısında da belirgin bir artış yaşandığı belirtiliyor.