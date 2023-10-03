Çorum’da, Yavruturna Mahallesi Mürsel 2. Sokak'ta ikamet eden Alper Yılmaz (40), evinde ölü olarak bulundu.
Esnaf olduğu öğrenilen Alper Yılmaz’ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Olayın bildirilmesi üzerine Alper Yılmaz’ın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yılmaz’ın öldüğünün tespit edilmesi üzerine olay yerinde Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemenin ardından Alper Yılmaz’ın cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alper Yılmaz’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.