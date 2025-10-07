2. Amatör Küme’de ikinci hafta maçlarında İkbalspor ikinci maçınıda kazanarak liderliğini sürdürdü.

Ligin ikinci hafta maçlarında lider İkbalspor ikinci maçında Kargıserispor deplasmanında her iki yarıda bulduğu gollerle 6-0 gibi farklı skorla kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Haftanın diğer maçında Buharaspor, Gençlerbirliği önünde 4-0 galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

İkinci haftanın en zorlu maçında ise Bayat Belediyespor evinde konuk ettiği Osmancık Belediyespor karşısında 2-1’lik skorla galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

Ligde ikinci hafta maçları sonunda İkbalspor takımı iki maçını da kazanarak 6 puanla liderliğini devam ettirirken Buharaspor ve Bayat Belediyespor takımları ise 4’er puanla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor. Osmancık Belediyespor üç puanla dördüncü sırada yer alırken Gençlerbirliği ve Kargıserispor takımlarının ilk iki hafta sonunda puanları bulunmuyor.

2. Küme’de üçüncü hafta maçları 12 Ekim pazar günü oynanacak. Lider İkbalspor evinde Bayat Belediyespor’u konuk ederken ikinci Buharaspor ise sahasında Osmancık Belediyespor ile karşılaşacak. Ligde puanı bulunmayan iki takım Gençlerbirliği ile Kargıserispor takımları ise İtfaiye sahasında karşılaşacak.