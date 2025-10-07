Arabica Erkekler 1. Voleybol Liginde ikinci hafta maçları sonunda Fenerbahçe Medicana liderliğe otururken temsicimiz Sungurlu Belediyespor ise 3 puan ve averajla altıncı sırada yer aldı.

Ligde ilk hafta deplasmandan 3-2’lik galibiyet ile dönen Sungurlu Efeleri evlerinde konuk ettikleri Arkasspor önünde çok iyi başladıkları maçta 2-0 öne geçmelerine karşın rakibine 3-2 yenilerek haftayı bir puanla kapattı.

Ligde ilk iki hafta sonunda altı puan toplayan takım çıkmadı. Ligde her maç birbirinden zorlu geçecek gibi görülüyor.

Sungurlu Belediyespor taraftarlarının desteği ile iyi başladığı maçta sonunu getiremedi.

Baş Antrenör Mustafa Özdemir çok kritik dönemlerde kritik hatalar yaptıklarını bunun sonucunda çok yaklaştıkları üç puanı ellerinden kaçırdıklarını söyledi.

Ligde mücadelenin üst seviyede olacağının ilk iki hafta sonunda ortaya çıktığını belirten Özdemir ‘Lige adepte olmamız için her maça büyük önem veriyoruz. Bu haftalarda toplayacağımız puanlar bu anlamda çok önemli. Maça gelerek taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Ama onlara güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum’ dedi.

Erkekler 1. Voleybol Liginde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak. Sungurlu Belediyespor üçüncü hafta maçında yarın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor takımı ile deplasmanda karşılaşacak.