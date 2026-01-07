İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan toplantıda 2025 yılı değerlendirilerek 2026 yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürleri katıldı.

Toplantıda, yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirmesi yapıldı. Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, kurumsal hedefler doğrultusunda yapılması planlanan faaliyetler hakkında fikirler paylaşılarak, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

İl genelinde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantı, karşılıklı istişare ve değerlendirmelerle tamamlandı.

