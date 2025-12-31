Çorum Belediyesi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla şehri yeniledi.

Yol, asfalt ve kaldırım çalışmaları ile şehir genelinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Yıl boyunca 48 kilometre asfalt serimi yapılırken, yaklaşık 105 bin ton asfalt kullanıldı.

32 kilometre sathi kaplama ve 20 kilometre yeni yol açımı tamamlanırken, 45 kilometrelik kazı çalışması gerçekleştirildi.

Şehir estetiği ve yaya ulaşımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar çerçevesinde 59 kilometre bordür döşemesi yapıldı ve yaklaşık 100 bin adet bordür taşı kullanıldı.

Ayrıca 82 bin metrekare tretuvar imalatı gerçekleştirilirken, buna ek olarak 30 bin metrekare kilit taşı ve 20 bin metrekare prizma taşı uygulamasıyla mahallelerin altyapısı ve görünümü iyileştirildi.

2025 yılında ilk kez hayata geçirilen uygulamalarla altyapı dayanıklılığı da artırıldı. Bu kapsamda 25 bin adet şev taşı, 2 bin 100 metrekare begonit taşı ve 3 bin 200 adet beton yağmur oluğu üretimi ve uygulaması gerçekleştirildi.

Belediye’den yapılan açıklamada, altyapı ve üstyapı çalışmalarında kendi üretim tesislerinin güçlü bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekilerek, faal iki taş ocağında yıllık ortalama 1 milyon 200 bin ton malzeme üretildiği, bu malzemelerin büyük bölümünün kendi üretim tesislerinde hammadde olarak kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2 adet konkasör-beton parke üretim tesisi, asfalt plenti, emülsiyon üretim tesisi, mıcır yıkama tesisi ve 2 adet beton santralinin bulunduğu belirtildi. Kendi üretimlerini yapmaları sayesinde yüzde 50-60 oranında maliyet avantajı sağlandığı vurgulandı.

Dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmak amacıyla, 2026 yılında beton boru fabrikasının kurulması ve malzeme üretim kapasitesini artırmak için de yeni bir konkasör tesisinin faaliyete alınmasının planlandığı açıklandı.

Çorum Belediyesi, altyapı ve üstyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Altyapısı ve üstyapısıyla büyüyen bir Çorum için çalışmalarımız artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.