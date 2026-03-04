Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, emeklilerin bayramda unutulmaması gerektiğini söyledi.

Enflasyonun başta emekliler olmak üzere asgari ücretle çalışanlar ve düşük ücretle çalışan sabit gelirli vatandaşların cebini yakmaya devam ettiğini belirten Bedii Onan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“AKP’nin Genel Başkan Yardımcısı GABAR bölgesindeki petrol arzı üzerinden emekli vatandaşlarımıza umut dağıtmıştı. Verilen maaş zamları iki ayda oluşan toplam % 7,8 oranındaki enflasyon karşısında ciddi şekilde eridi. Beklenen refah, petrol kuyularında mı kaldı? Bir gerçeği emekli vatandaşlarımız biliyor ki, cüzdanlarda evin temel ihtiyaçlarını bile karşılayacak para kalmadı.

Geçmişte çay ve simit hesabı yapan, fakir fukara için dönemin iktidarlarından icraat isteyen günümüzün siyasi iktidarı ve destekçisi siyasi partilerin bahane ortaya koymak yerine gerçekçi politikalar üretmesi gerekir.

Savaş ve bütçe disiplini emekli vatandaşlarımızın her dini bayramda ödenen bayram ikramiyesine bin lira ilave yapılmasına neden ve nasıl imkân vermez?

2018 yılında ilk defa ödenen bin liranın o günün dolar kuru karşılığının 223 dolar olduğunu göz önüne alırsak, bugün ödenmesi düşünülen bayram ikramiyesinin satın alma gücünün başta dolar bazında ve yıllar içinde gerçekleşen enflasyon oranları karşısında cazibesini kaybettiği açıktır.

Ocak ayında hazinenin ödediği faiz ödemelerinin 450 milyar civarında olduğu açıklanmıştır. Geçiş garantili köprüler, yolcu garantili havaalanları, hasta garantili hastanelere yapılan ödemelerin yanında emekli ikramiyelerinin rakamsal büyüklüğü kıyas edilebilir mi? AKP’li Güler’in ortaya koyduğu emekli ikramiyesi ödemesi miktarı ise 150 milyar liradır.

Emekli vatandaşlarımıza ödenecek meblağların ceplerde ve cüzdanlarda kalmayacağı, harcama olarak piyasaya ve vergi geliri olarak maliye bakanlığı kasasına döneceği de unutulmamalıdır.

Siyasi iktidar emekli ikramiyesine artışı düşünmeli ve gerçekçi bir artış planlamalıdır. Zira emekli vatandaşlarımızın önemli bir kısmının yaşanan enflasyonist ortam ve hayat pahalılığı karşısında ayakta duracak hali kalmamıştır. Siyasi iktidar önümüzdeki ramazan bayramında emekli vatandaşlarımızı bir nebze de olsa memnun etmelidir.”