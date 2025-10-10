CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kentin tarihi ve kültürel mirasının yeterince değerlendirilmediğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verdiği sözleri hatırlattı ve 2026 yılının 'Hitit Yılı' ilan edilmesini talep etti.

Tahtasız ayrıca, Alaca'daki Hüseyin Gazi Türbesi'nin bakımsızlığına ve kazı çalışmalarının yavaşlığına dikkat çekti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, partisinin Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin ile birlikte Alaca'da bulunan ve 13. yüzyıldan kalma bir Selçuklu Medresesi olan Hüseyin Gazi Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Yıllardır bakıma muhtaç halde olan türbenin restorasyonunun ikinci etabı için ödenek ayrılmadığını belirten Tahtasız, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Çorum'a verdiği sözleri tutmaya davet etti.

HÜSEYİN GAZİ TÜRBESİ BAKIM BEKLİYOR

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin ile birlikte Alaca’da bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’nde incelemelerde bulundu. 13’üncü yüzyılda Selçuklu Medresesi olarak inşa edilen türbenin uzun süredir bakıma muhtaç durumda olduğunu belirten Tahtasız, restorasyon çalışmalarının ikinci etabı için henüz ödenek ayrılmadığını söyledi.

Tahtasız, geçtiğimiz yıl Çorum’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, türbenin onarımı için söz verdiğini hatırlatarak gerekli ödeneğin bir an önce sağlanmasını istedi.

“ÇORUM’A VERİLEN SÖZLER TUTULMALI”

Tahtasız, Bakan Ersoy’un Çorum ziyareti sırasında Boğazkale–Alacahöyük–Ortaköy Şapinova turizm yolu için de taahhütte bulunduğunu ancak bu projede de ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Milletvekili Tahtasız, “Çorum’u uluslararası kültür destinasyonuna dahil edip, 7500 yıllık tarihiyle Hitit uygarlığını dünyaya tanıtma sözü verilmişti. Ancak bu sözler henüz yerine getirilmedi” dedi.

KAZI ÇALIŞMALARINDA ÖDENEK SIKINTISI

Tahtasız, Alacahöyük, Kalehisar ve Eskiyapar’daki arkeolojik kazıların ödenek yetersizliği nedeniyle yavaş ilerlediğini vurguladı. Bu bölgelerdeki çalışmaların hızlandırılması için ek kaynak sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Alaca’daki 3 bin yıllık Örükaya Barajı’nın da bakımsız durumda olduğunu belirtti.

“2026 YILI HİTİT YILI İLAN EDİLMELİ”

Mehmet Tahtasız, Çorum’un sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın uluslararası düzeyde tanıtılması gerektiğini söyleyerek, 2026 yılının “Hitit Yılı” ilan edilmesini önerdi. Tahtasız, bu adımın hem bölge turizmine hem de Türkiye’nin kültürel tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirdi.