Çorum'da kaza sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Samet Şeker'in ailesi ölümün ardındaki şüphelere Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yanıt arıyor.

Acılı aile, Samet Şeker'in ölümünün aydınlatılmasını istiyor.

SAMET ŞEKER'İN ABLASINDAN ÇARPICI İDDİALAR

Samet Şeker’in ablası Zehra, “Şahitler ortaya çıktı. Abim Murat kardeşini ‘Benzetmiştir’ şeklinde bir beyanda bulundu. Önce çok emindi. Daha sonrasında ifadesini değiştirmiş. İfadesini niye değiştirdiğini anlamadık. İlk günden ifadesini değiştirecek ne oldu? Bunu merak ediyoruz. Bir de 17 yaşındaki çocuğun yalan söylemesini gerektirecek bir durum söz konusu değil. 3 senedir birlikte yaşadıkları komşusu. ‘Samet abi bize pasta getirirdi’ diyor” dedi.

TEHDİT İDDİASI

Bir diğer ablası Kübra ise “Neden ağabeyi tehdit etti? ‘Ramazan abim görürse senin için iyi olmaz’ diye niye tehdit ettiler. Her yere gidecekleri zaman benim kardeşime her ikisi de mesaj atıyordu. Bu kız bunların evinde kalıyor. Ailesi neden bu kadar sorumsuz? Benim kardeşime baskı yapıyordu. ‘Evleneceksin benimle’ diye tehdit ediyordu. Evleneceği çocuğun cenazesi oldu, o’su oldu bu’su oldu neden ortada yok? Cuma günü geldiği zaman bile buradaki ifadelerinde üzüldüğü görülmüyordu. Bir damla yaş yüzünden akmaz mı? Tepkisi yeni öğrenmiş gibi değildi. Programdan çıktıktan sonra. Ne yapacağını bilmiyorsun. İlk kez almış bir hali yoktu. Açıklamalarında da sürekli bir kaza vurgusu var” ifadelerini kullandı.

SAMET ŞEKER'İN KIZ ARKADAŞI MELİSA ŞÜPHELERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Samet Şeker’in kız arkadaşı Melisa’nın garipsediği hareketlerini anlatan Müge Anlı da “22 yaşında iki gençten bahsediyoruz. Ankara’dan geliyorsa bir kız sevgilisiyle buluşmaya, Pazar günü gidip evleneceğin kişiyle buluşursun. Zaten onu görmeye gelmişsin. O 7’de çıkıyorsa sen 7’de çıktın. ‘Buluşalım’ dersin ve ‘2’de gideceğim’ dersin. Neden o gün görünmemiş bilmiyorum” dedi.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ MELİSA'DAN AÇIKLAMA

Muhabir Hüseyin Melisa ile konuştuklarını, Melisa'nın " aile beni suçluyor ama ben suçsuzum. Raporların çıkmasını bekliyorum. Eğer bu olay bir cinayetse ben de yayına katılıp gerçeklerin aydınlatılması için elimden geleni yaparım" dedi. Kübra Hanım, rahmetli kardeşinin sevgisi Melisa'nın açıklamalarını şüpheli bulduğunu söyledi.

Öte yandan programa olayın tanığı olan çocuklar da bağlandı. Çocuklar, “Biz Emin ağabeyi gördüğümüze eminiz. Ona benzer başka kimse yok mahallemizde. Samet ağabeyi görmedik” dedi.

"SALI GÜNÜNE KADAR YAŞIYORDU"

Kübra Şeker ise “Benim kardeşimin arabası Çorum içerisinde geziyor. Ama arabayı o kullanmıyor. Bunu biz kamera kayıtlarından polis söylüyor. Belirli bir yere kadar başka birisi kullanıyor. Melisa ne yapıldığını iyi biliyor. Benim kardeşim Salı gününe kadar yaşıyordu. Bundan da gayet eminim. Kardeşime ne olduysa Salı gününden sonra oldu. Salı günü bir İskilip’te jandarmaya gittik. Ailesi de biliyor. Rabia da biliyor, ağabeyleri de biliyor. O araçtaki iki kişinin Rabia’nın ağabeyi olabileceğini, arabanın içerisindeki kuzeni dedikleri o şahıslardan da şikayetçiyiz. Rabia neden ortada yok? Melisa nerede, ağabeyi nerede, ailesi nerede?” ifadelerini kullandı.

Programın ilerleyen dakikalarında Samet Şeker’in arabasını gören bir görgü tanığı da dinlendi.

NE OLMUŞTU?

22 Eylül’den evden ayrılan kayıp 22 yaşındaki Samet Şeker’den bir daha haber alınamadı. Ailesi gencin bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin bulunması için 50 kişilik bir ekip tarafından çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla Şeker’in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde yoğunlaştı. Samet Şeker’in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi.