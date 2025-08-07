Arca Çorum FK’da sezonun ilk maçı öncesinde kadrodaki 23futbolcunun lisansı çıkartıldı iki yeni transfer Pedrinho ile Cemali’nin lisanslarının ise maç gününe kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı kulüp tarafından teknik heyetin raporu doğrultusunda lisansı çıkan futbolcular Ahmet Said Kıvanç, Arda Hilmi Şengül, Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Samudio, Caner Osmanpaşa Emeka Eze, Eren Karadağ, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Hasan Hüseyin Akınay, Hasan Ege Akdoğan, Geraldo, İbrahim Sehiç, Joseph Attamah, Kadir Seven, Kenan Fakılı, Kerem Kalafat, Oğuz Gürbulak, Taha İbrahim Rençber, Üzeyir Ergün, Yusuf Erdoğan ve Zargo Toure.