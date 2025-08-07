Çorum Belediyespor’un milli Judocusu Melih Şahin Balkan Şampiyonasında madalya mücadelesi verecek.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-10 Ağustos tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek olan Gençler (U 21) Balkan Judo Şampiyonasında Melih Şahin 81 kiloda milli takım adına tatamiye çıkacak.

Balkan Judo Birliği (Balkan Judo Association) tarafından organize edilen şampiyonada, bireysel müsabakalar 9 Ağustos’ta, takım karşılaşmaları ise 10 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan gibi Balkan Judo Birliği’ne üye ülkelerden çok sayıda sporcu ve antrenör katılacak.