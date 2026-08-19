İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Ferit Görükmez'in babası Ali Görükmez hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi dün Laçin'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Görükmez'in cenazesini İl Müftüsü Şahin Yıldırım kıldırırken, cenaze törenine Vali Ali Çalgan, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Selim Akkoç, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları H. İbrahim Bakır ve Hamdi Üncü ile Mülkiye Müfettişleri ve ilçe halkı katıldı.

Vali Çalgan, Mülkiye Müfettişi Ferit Görükmez'e başsağlığı ve sabır dileklerini ileterek merhuma Allah’tan rahmet diledi.